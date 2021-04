Liège-Bastogne-Liège : Julian Alaphillippe battu au sprint d'une demi-roue par Tadej Pogacar

Julian Alaphilippe a terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège, dimanche, battu d'un cheveu par Tadej Pogacar. Le cycliste français n'est pas passé loin de décrocher la Doyenne des Classiques pour la première fois de sa carrière.

Ca s’est joué dans un mouchoir de poche. Le vainqueur du Tour de France a eu le dernier mot et a réglé au sprint un groupe de cinq coureurs. Un autre Français, David Gaudu, a pris la troisième place au bout des 259 kilomètres.

A 22 ans, le Slovène de la formation UAE, qui n'avait pu prendre le départ de la Flèche Wallonne, à cause du feu rouge des autorités sanitaires suite à des tests positifs au Covid-19 dans son équipe, marque encore les esprits en enlevant sa première classique sous le soleil et la petit fraîcheur de Liège.

Tadej Pogacar saute Julian Alaphilippe sur la ligne !



Après un dernier kilomètre de pistard, le Slovène a patienté jusqu'au dernier moment pour dominer le Champion du Monde dans les ultimes mètres. Il y aura deux Français sur le podium, David Gaudu finit troisième ! #LBL21 pic.twitter.com/GfqsuB6Ilv — France tv sport (@francetvsport) April 25, 2021

«J'adore cette course, a exulté Tadej Pogacar qui a notamment réglé au sprint .Alejandro Valverde, le quadruple vainqueur de l'épreuve qui fêtait dimanche son 41e anniversaire, et le Canadien Michael Woods. Je savais qu'Alaphilippe avait un sprint long. Je me suis calé dans sa roue, j'ai pu le déborder.»

Julian Alaphilippe, de son côté, devra attendre un an de plus pour accrocher la «Doyenne des Classiques» et devenir le premier Français à s’y imposer depuis Bernard Hinault en 1980.