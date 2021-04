UFC : Usman met KO Masvidal d’une droite surpuissante en plein visage (vidéo)

Comme neuf mois plus tôt, Karamu Usman a dominé Jorge Masvidal. Mais s’il s’était imposé sur décision unanime en juillet dernier, le Nigérian a, samedi soir, mis KO son adversaire d’une droite surpuissante en plein visage à l’UFC 261 à Jacksonville (Etats-Unis) pour enchaîner une 14e victoire consécutive.

En huit ans et vingt combats à l’UFC, Jorge Masvidal n’avait encore jamais été mis KO. Karamu Usman s’est chargé d’être le premier à coucher «Gamebred» dans cette revanche entre les deux hommes. Avant le combat, il avait clairement annoncé vouloir terrasser et ne laisser aucune chance à l’Américain. Et il a tenu parole.

Dès la 2e reprise, Usman a foudroyé son adversaire d’une droite terrible qui a envoyé au tapis un Jorge Masvidal complètement sonné. Un KO qui devrait rester dans la légende de l’UFC et qui permet à Karamu, qui défendait son titre pour la quatrième fois, de s’affirmer comme le champion des Welters avec un 14e succès de rang, deuxième meilleure série de l’histoire de l’UFC derrière Anderson Silva (16 victoires).

«Toutes catégories confondues, je suis le meilleur combattant sur la planète maintenant», a-t-il clamé haut et fort à sa sortie de l’octogone. Et le Nigérian va tenter d’en faire une nouvelle démonstration lors de son prochain combat face à Colby Covington.

Des retrouvailles déjà confirmées par le parton de l’organisation Dana White. Les deux combattants s’étaient déjà affrontés en décembre 2019 avec une victoire de Karamu Usman, qui s’était imposé par TKO lors de la première défense de son titre. Cette revanche s’annonce déjà elle aussi explosive.