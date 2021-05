Coupe de France : le PSG qualifié pour la finale après sa victoire aux tirs au but à Montpellier

Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant mercredi Montpellier aux tirs au but (2-2, 5-6). Paris jouera face à Rumilly-Vallières ou Monaco qui jouent jeudi.

Il suffit de voir la réaction du banc parisien à la fin de la séance de tirs au but pour comprendre à quel point cette qualification était très importante pour le club de la capitale. Eliminé de la Ligue des champions, distancé en Ligue 1, Paris est passé tout proche d’une élimination en Coupe de France et donc d’une saison blanche. Mais heureusement, le pauvre Junior Samba a manqué son penalty.

Car avant cette séance de tirs au but, le PSG a joué à se faire peur se faisant remonter au score à deux reprises alors qu’il aurait pu inscrire de nombreux buts notamment en première période. Le doublé de Kylian Mbappé, de retour après trois matchs d’absence (10, 50e), a trouvé le duo d'attaquants montpelliérains Gaëtan Laborde (45e) et Andy Delort (83e) en réponse.

Il s'en est donc fallu de peu et Montpellier n'est pas passé loin d'enfoncer encore un peu plus les Parisiens. Mais la séance de tirs au but n'a pas tourné en faveur des Héraultais, qui espéraient tant une nouvelle Coupe de France, 31 ans après celle gagnée en 1990 par l'équipe de Laurent Blanc et Eric Cantona.

Paris peut souffler. Il connaîtra jeudi soir son adversaire entre Rumilly et Monaco pour la finale qui aura lieu mercredi 19 mai au Stade de France.