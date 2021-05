Le massage par percussion, le secret de la récupération des sportifs

La massothérapie par percussion est devenue une pratique courante chez les sportifs afin de récupérer rapidement et surtout parfaitement. Et les clubs de football l’ont évidemment adopté.

C’est le nouveau joujou préféré des sportifs. Si elle n’est pas une nouveauté en soi, la thérapie par percussion est revenue sur le devant de la scène ces dernières années grâce notamment à la création d’un pistolet de massage crée en 2008 par Jason Wersland. Ce chiropraticien américain a lancé la marque Therabody et son pistolet Theragun avec comme mission «fournir des solutions efficaces et naturelles pour le bien-être du corps entier, soutenues par la science et la recherche», comme explique le Docteur.

Quel est l’objectif de ce type d’appareil ? Son rôle est de faciliter l’augmentation du débit sanguin dans le corps grâce à aux vibrations et pulsations qui appliquent une pression sur les tissus musculaires profonds. Le pistolet de massage a pour but de soulager les douleurs musculaires. Ce qui permet de récupérer de manière rapide. Une très bonne chose notamment pour les joueurs de foot qui enchaînent les rencontres tous les 4 jours en moyenne.

Un pistolet personnel

«Les équipes et les athlètes passent beaucoup de temps à récupérer car ils savent que c'est à ce moment-là que le corps se renforce, détaille Jason Wersland. Obtenir une récupération adéquate en raison de contraintes de temps est un point sensible pour beaucoup d'entre nous, de sorte que nous n'obtenons généralement pas une récupération adéquate. Nos recherches chez Therabody ont montré que 2 minutes de thérapie par percussion Theragun sur un muscle équivalent à un massage manuel de 7 minutes. Ce type de science fait clairement une différence mesurable lorsque vous ajoutez le Theragun à l'entraînement des athlètes ; avant, pendant et après, les résultats se font sentir.»

Il est donc compréhensible que de nombreux clubs de football dont le PSG en France ont choisi d’utiliser cette fonctionnalité au vu du calendrier imposant du club de la capitale entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Sans oublier les rencontres avec les sélections nationales comme l’équipe de France.

«Les joueurs ont parfaitement adhéré, ils ont d’ailleurs un Theragun de voyage qu’ils utilisent aussi pour leur déplacement personnels, explique le docteur Christophe Baudot, praticien du PSG. Mais de façon plus générale, l’utilisation du Theragun est une routine facile qui précède également les entrainements sous la supervision et l’action du Kinésithérapeute ! Cela permet une inter action directe entre le joueur et le thérapeute ! Cela n’empêche pas qu’à son domicile le joueur utilise son propre Theragun pour prolonger les soins ou la récupération.»

Et en cette année d’Euro pour les footballeurs mais aussi de Jeux olympiques pour les autres athlètes, la massothérapie par percussion semble être la solution efficace.