Liste des Bleus : Blaise Matuidi également appelé ?

Blaise Matuidi pourrait lui aussi être dans la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro que dévoilera Didier Deschamps ce mardi soir.

Une liste surprise ? Après Karim Benzema, c’est le champion du monde 2018 qui pourrait aussi être de retour en équipe de France. Désormais aux Etats-Unis, où il évolue à l’Inter Miami, club de David Beckham, l’expérimenté milieu de terrain viendrait encadrer les Bleus.

Agé de 34 ans, Blaise Matuidi n’a plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2019. S’il ne joue plus dans un championnat majeur depuis son départ de la Juventus Turin, l’ancien Parisien a toujours gardé une place de choix dans l’esprit de Didier Deschamps. Son dévouement est un plus pour un groupe dans une compétition.

«Je suis toujours à disposition si on a besoin de moi, a d’ailleurs indiqué le joueur à L’Equipe. Ce n’est pas quelques mois sur un autre continent qui ont changé le Blaise que l’on connaît. Je reste un soldat. Alors si on appelle le soldat Blaise, il sera là pour répondre présent.»

Et avec une liste élargie à 26 joueurs, Didier Deschamps a peut-être décidé de miser sur l’expérience.