PSG : Que va annoncer Kylian Mbappé ce soir ?

Sa prise de parole est très attendue. Notamment par une grande partie des supporters parisiens. Alors que son avenir au PSG est toujours aussi incertain, Kylian Mbappé s’exprimera, ce mardi, dans le journal de 20h de TF1.

Quelques minutes après l’annonce par Didier Deschamps de la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro (11 juin-11 juillet), l’attaquant français se confiera dans une interview enregistrée lundi soir depuis son domicile. Si le contenu n’a pas été divulgué, il devrait aborder la compétition et ses ambitions avec l’équipe de France qu’il rejoindra le 26 mai pour le début de la préparation à Clairefontaine.

Il pourrait également revenir sur sa saison avec le club de la capitale. S’il a connu des hauts et des bas sur le plan personnel, il réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière niveau comptable avec 40 buts inscrits toutes compétitions confondues. Son record depuis ses débuts. Sur le plan collectif, il s’apprête à vivre une semaine décisive, pour éviter au PSG de connaître une saison vierge de trophée, avec la finale de la Coupe de France ce mercredi, puis le déplacement à Brest crucial dans la course au titre.

Il pourrait surtout aborder l’épineux sujet de son avenir. En fin de contrat avec Paris dans un an, le prodige de Bondy n’a toujours pas prolongé, contrairement à Neymar, et les interrogations sont grandes concernant son futur malgré l’insistance du club parisien pour tenter de le convaincre de rempiler. A-t-il mûri enfin sa réflexion ? Va-t-il poursuivre l’aventure dans la capitale ? S’envolera-t-il vers une nouvelle destination ? Des questions qui pourraient enfin avoir des réponses aux alentours de 20h30.

Son message pourrait aussi être plus politique que sportif. Dans le contexte sanitaire actuel, le gouvernement aimerait que Kylian Mbappé soit l’un des ambassadeurs, au même titre que d’acteurs, rappeurs ou autres sportifs, d’une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19, notamment auprès des plus jeunes. Et le joueur, qui est un modèle pour des nombreux d’entre eux et lui-même testé positif en septembre dernier, pourrait avoir répondu à cet appel du pied.