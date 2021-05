Euro 2021 : Dates, lieux, horaires… le calendrier complet des matchs

Le coup d’envoi de l’Euro 2021 sera donné le vendredi 11 juin 2021 à Rome, alors que la finale se tiendra le dimanche 11 juillet à Londres. Voici le calendrier complet de la compétition match par match.

Groupe A

Vendredi 11 juin : Turquie-Italie à 21h à Rome



Samedi 12 juin : Pays de Galles-Suisse à 15h à Bakou



Mercredi 16 juin : Turquie-Pays de Galles à 18h à Bakou



Mercredi 16 juin : Italie-Suisse à 21h à Rome



Dimanche 20 juin : Italie-Pays de Galles à 18h à Rome



Dimanche 20 juin : Suisse-Turquie à 18h à Bakou

Groupe B

Samedi 12 juin : Danemark-Finlande à 18h à Copenhague



Samedi 12 juin : Belgique-Russie à 21h à Saint-Pétersbourg



Mercredi 16 juin : Finlande-Russie à 15h à Saint-Pétersbourg



Jeudi 17 juin : Danemark-Belgique à 18h à Copenhague



Lundi 21 juin : Finlande-Belgique à 21h à Saint-Pétersbourg



Lundi 21 juin : Danemark-Russie à 21h à Copenhague

Groupe C

Dimanche 13 juin : Autriche-Barragiste à 18h à Bucarest



Dimanche 13 juin : Pays-Bas-Ukraine à 21h à Amsterdam



Jeudi 17 juin : Ukraine-Barragiste à 15h à Bucarest



Jeudi 17 juin : Pays-Bas-Autriche à 21h à Amsterdam



Lundi 21 juin : Barragiste-Pays-Bas à 18h à Amsterdam



Lundi 21 juin : Ukraine-Autriche à 18h à Bucarest

Groupe D

Dimanche 13 juin : Angleterre-Croatie à 15h à Londres



Lundi 14 juin : Barragiste-République Tchèque à 15h à Glasgow



Vendredi 18 juin : Croatie-République Tchèque à 18h à Glasgow



Vendredi 18 juin : Angleterre-Barragiste à 21h à Londres



Mardi 22 juin : République Tchèque-Angleterre à 21h à Londres



Mardi 22 juin : Croatie-Barragiste à 21h à Glasgow

Groupe E

Lundi 14 juin : Pologne-Barragiste à 18h à Dublin



Lundi 14 juin : Espagne-Suède à 21h à Bilbao



Vendredi 18 juin : Suède-Barragiste à 15h à Dublin



Samedi 19 juin : Espagne-Pologne à 21h à Bilbao



Mercredi 23 juin : Barragiste-Espagne à 18h à Bilbao



Mercredi 23 juin : Suède-Pologne à 18h à Dublin

Groupe F

Mardi 15 juin : Barragiste-Portugal à 18h à Budapest



Mardi 15 juin : France-Allemagne à 21h à Munich



Samedi 19 juin : Barragiste-France à 15h à Budapest



Samedi 19 juin : Portugal-Allemagne à 18h à Munich



Mercredi 23 juin : Allemagne-Barragiste à 21h à Munich



Mercredi 23 juin : Portugal-France à 21h à Budapest

Huitièmes de finale

Samedi 26 juin à 18h à Amsterdam et à 21h à Londres



Dimanche 27 juin à 18h à Budapest et à 21h à Bilbao



Lundi 28 juin à 18h à Copenhague et à 21h à Bucarest



Mardi 29 juin à 18h à Dublin et à 21h à Glasgow

Quarts de Finale

Vendredi 2 juillet à 18h à Saint-Pétersbourg et à 21h à Munich



Samedi 3 juillet à 18h à Bakou et à 21h à Rome

Demi-finales

Mardi 6 juillet à 21h à Londres



Mercredi 7 juillet à 21h à Londres

Finale

Dimanche 11 juillet à 21h à Londres