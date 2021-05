Ligue 1 : Lille sacré champion de France devant le PSG

Lille est champion de France ! Le club lillois a décroché le quatrième sacre de son histoire grâce à sa victoire à Angers (1-2) dimanche lors de la 38e journée de Ligue 1. Le PSG, vainqueur à Brest (0-2), termine deuxième à un point.

Le Losc a tenu. Déjà titré en 1946, 1954 et 2011, le club nordiste avait son destin en mains et n'a pas flanché lors de l’ultime journée pour priver Paris d’un 10e titre. C’est grâce à des buts de Jonathan David et de l’intenable Burak Yilmaz que les Lillois l’ont emporté en terre angevine. Le but encaissé en fin de rencontre ne changera rien. Ni même la victoire des Parisiens en Bretagne.

Comme rarement ces dernières saisons, il a donc fallu la 38e et dernière journée de Ligue 1 pour que le champion soit officiel. Mais les hommes de Christophe Galtier, qui a fait jouer son équipe de manière sublime tout au long de la saison, ont connu plusieurs moments clés pour aller décrocher leur Graal en ce dimanche 23 mai.

Plus d'informations à venir…