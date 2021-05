Ronaldo-Messi toujours plus forts que Mbappé-Haaland

Alors que beaucoup voyaient Kylian Mbappé et Erling Haaland succéder cette saison à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux «vétérans» ont terminé l’année devant le duo.

En février dernier, lorsque le Parisien et le Norvégien de Dortmund enchaînaient les performances incroyables en huitièmes de finale de Ligue des champions et que le Portugais et l’Argentin étaient éliminés de la prestigieuse compétition, la planète football était en train de tourner la page et d’y voir un passage de témoin entre génération. Mais était-ce vraiment le cas ?

En prenant les chiffres des buts (en championnat) de Cristiano Ronaldo (29 buts), qui a terminé meilleur buteur d’Italie, et ceux de Lionel Messi (30 buts), on obtient donc un total de 59 réalisations. Alors que dans le même temps, Kylian Mbappé (27 buts) et Erling Haaland (27 buts) pointent à cinq buts derrière (54 buts). Comme quoi, les deux éternels Ballons d’or n’ont pas encore envie d’être dépassés.

New isn't always better pic.twitter.com/b2kzKQOEG0 — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2021

Toutefois, si l’on ajoute les buts inscrits sur la scène européenne cette saison, les chiffres sont différents. Meilleur buteur de la Ligue des champions, Haaland a inscrit 10 buts alors que Kylian Mbappé a trouvé 8 fois le chemin des filets. De leur côté, CR7 (4 buts) et Lionel Messi (5 buts) n’ont pas brillé. Avec le championnat et la Ligue des champions, le duo Mbappé-Haaland (72 buts) est donc plus prolifique que CR7-Messi (68 buts).