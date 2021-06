Euro 2020 : le Danois Christian Eriksen dans un état «stable» après son malaise en plein match

Grosse inquiétude sur la pelouse du match entre le Danemark et la Finlande. A la 43e minute, Christian Eriksen s'est écroulé près de la ligne de touche, victime d'un malaise. Selon les informations de l'UEFA, le joueur se trouve désormais dans un état «stable». Interrompu à la 43e minute, le match contre la Finlande reprendra à 20h30.

Choqués, les joueurs danois ont tenu à rester près de leur coéquipier tandis que ce dernier recevait un massage cardiaque de la part des soigneurs appelés en urgence. Tandis que certains ne pouvaient cacher leurs larmes, d'autres priaient pour le milieu offensif.

Christian Eriksen a par la suite été évacué par les secouristes, toujours soutenu par ses coéquipiers, et protégé par un drap blanc. Les joueurs sont, quant à eux, retournés aux vestiaires. Évacué sur civière, le joueur de l'Inter Milan est conscient et aurait même levé sa main lorsqu'il se trouvait sur le brancard.

La fédération danoise de football (DBU) a indiqué que le joueur était «éveillé» et subissait des examens au principal hôpital de Copenhague.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).





The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021