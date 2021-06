France-Allemagne (1-0) : les Bleus soignent leur entrée

L’entrée qu’il fallait. L’équipe de France, vice-championne d’Europe et championne du monde, a réussi ses débuts dans l’Euro 2021 en allant battre l’Allemagne (1-0), mardi soir.

Emmenés par le trio offensif (Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann), les hommes de Didier Deschamps ont d’abord effectué une belle première période notamment sous l’impulsion d’un homme : Paul Pogba. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant que l’unique but de la rencontre soit venu de lui.

A la 20e minute, le milieu de terrain de Manchester United, très souvent impérial à chaque compétition avec les Tricolores, a encore eu un éclair de génie en envoyant une sublime ouverture vers Lucas Hernandez. Lancé, le latéral gauche du Bayern, qui évoluait à «domicile» à l’Allianz Arena, a alors adressé un centre qui a finalement été repris contre son camp par Mats Hummels.

Deux buts refusés

De quoi mettre sur orbite les coéquipiers de Presnel Kimpembe ? Pas vraiment car en seconde période, les Bleus ont passé une majeure partie dans leur camp subissant les assauts de la Mannschaft. Heureusement restés vains.

La faute à une débauche d’énergie incroyable des Tricolores qui n’ont rien lâché. Ils ont d’ailleurs pu doubler la mise par deux fois mais les buts de Mbappé et Benzema ont été refusés pour position de hors jeu par l’arbitre de la rencontre.

«Je savais que mes joueurs allaient être prêts. On a été dans le combat. On n’a pas souffert tant que ça sur la seconde période. On a fait un match de costauds. On a été au niveau et cette victoire nous fait du bien», s’est réjoui Didier Deschamps.

Désormais lancés avec cette excellente victoire, les champions du monde, qui rêvent d’un doublé Mondial-Euro comme 1998-2000, vont désormais se tourner vers Budapest où les attendent la Hongrie, samedi. Une victoire et les Bleus seraient qualifiés pour les 8es.