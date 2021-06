France-Allemagne : un choc des titans pour commencer

L'heure est venue. L’équipe de France va lancer ce mardi son Euro avec un bouillant et passionnant déplacement à Munich pour y défier l’Allemagne.

Un Classique pour commencer. Les hommes de Didier Deschamps n’auront pas à tergiverser pour leur entrée en lice dans le Championnat d’Europe des nations. A l’Allianz Arena du Bayern Munich, les champions du monde seront attendus de pied ferme par une formation très revancharde.

Les Allemands, sur le déclin depuis leur titre mondial en 2014 au Brésil, auront à cœur de se rattraper de leur catastrophique Coupe du monde 2018 (élimination au premier tour), mais aussi et surtout de prendre leur revanche de la demi-finale d’il y a cinq ans, remportée 2-0 par les Bleus à Marseille. L’occasion pour la Mannschaft, emmenée par Thomas Müller et Toni Kroos, de briller pour la dernière compétition de Joachim Löw après 15 ans en tant que sélectionneur.

Un sommet engagé

En face, les Bleus seront très attendus. En pleine confiance, ils seront scrutés et devront assumer leur statut de favoris. D’autant que sur le papier, avec Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, l’attaque est peut-être la meilleure de cet Euro. Mais le papier ne fait pas tout et il faudra être parfaits sur le terrain contre des équipes qui feront tout pour les faire tomber.

«Il y a des grands noms sur le papier. Mais ce n’est que le papier. Ils peuvent être tranquillement favoris, a lancé Antonio Rüdiger, défenseur de l’Allemagne. Nous devons imposer notre jeu et nous pouvons le faire, nous y sommes prêts. Dans les un contre un aussi, il faudra être prêt.»

Si on sera sûrement loin de la demi-finale perdue de Séville au Mondial 1982 et de l’attentat de Ralf Schumacher sur Patrick Battiston, c’est une bataille qui attend les Tricolores à Munich. Rüdiger a notamment appelé ses coéquipiers à jouer «sale, pas toujours gentil, gentil».

«France-Allemagne ou Allemagne-France, ça rappelle des bons souvenirs et des moins bons souvenirs, ce sont des grands classiques dans les compétitions européennes et mondiales, a rappelé Hugo Lloris. C’est un match d'ouverture dans une poule qui sera très relevée. Il y a une équipe qui est championne du monde, les Allemands qui sont sur une phase de reconstruction, ils ont fait appel à des anciens également mais c'est une grande nation du football avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens, qui ont l'habitude de gagner en club et qui seront très motivés à l'idée de démarrer une nouvelle compétition, avec beaucoup d'ambition, qui plus est à domicile.» Les Bleus sont prévenus.