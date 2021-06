UFC : Conor McGregor apparaît avec un étonnant oeil au beurre noir sur Instagram

Conor McGregor, qui prépare son combat contre Dustin Poirier prévu le 10 juillet, est apparu avec un œil gauche bien coloré.

La star de l’UFC est en pleine préparation de la trilogie contre «The Diamond». Et ce qui est certain, c’est que ses entraînements doivent être intenses. En plus des photos et vidéos qu’il partage sur ses réseaux sociaux régulièrement, «The Notorious» a publié une série de photos sur lesquelles on peut le voir très marqué.

En costume, Conor McGregor apparaît avec l’œil gauche au beurre noir. Ce que les fans n’ont pas manqué de souligner dans les commentaires. Autant dire qu’il a dû avoir un sacré sparring partner ces derniers jours qui ne l’a pas épargné.

Preuve que l’Irlandais prend à cœur de bien préparer ce rendez-vous de l'UFC 264, revanche du mois de janvier où il s’était incliné contre Dustin Poirier.

