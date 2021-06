Euro 2021 : les meilleurs objets pour afficher sa passion pour les Bleus

A l'occasion de l'Euro 2021, la Fédération française de football (FFF) valorise le savoir-faire tricolore en s'associant avec une douzaine d'artisans hexagonaux pour proposer des accessoires en l'honneur de l'Equipe de France.

Du t-shirt au design épuré en passant au bracelet ou de simples carnets, chaque supporter trouvera à coup sûr l'objet approprié pour afficher sa passion des Bleus. CNEWS en a choisi cinq visibles ci-dessous.

Le bob Ringart's

Avec un désign novateur, reprenant les codes du drapeau tricolore, ce Bob 100% coton vous permettra de vous protéger du soleil tout en gardant un style impeccable.

Prix: 64,90 euros.

Fabriqué à Caussade (82).

Le T-Shirt Tyrsa

En collaboration avec l'artiste français Tyrsa, la FFF propose un t-shirt unisexe, 100% coton bio «Made in France», pour honorer les Bleus en cette période estivale.

Prix: 34,90 euros.

Boules de Petanque OBUT

Après avoir affiché votre soutien pour les Bleus cet été, il sera possible de continuer à les représenter sur un autre terrain, celui de la pétanque grâce à ces 3 boules 100% inox, pourvue d'un marquage creux reprenant le logo Coq France FFF 2 étoiles.

Prix: 69,90 euros.

Fabriqué à Saint-Bonnet-le-Château (42).

Bracelet les Mots Doux

Coloré et distingué, ce bracelet aux couleurs tricolores est orné d'apprêts en laiton plaqué or. Les perles du bracelet, d'origine japonaise, reprennent les codes de l'alphabet morse et signifie «Bleus».

Prix: 32,90 euros.

Fabriqué à Morteau (25).

Carnet A5 Papier Tigre

Envie de soutenir l'Equipe de France tout en faisant un geste pour la planète ? c'est possible avec ce carnet 100% papier et carton recyclés.

Prix: 16,90 euros.

Fabriqué à Paris (75).

Les douze accessoires en soutien aux tricolores sont disponibles à la vente sur la boutique FFF en ligne, ainsi que dans le magasin officiel de la Fédération Française de Football (85 boulevard de Grenelle - 75015 Paris).