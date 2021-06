Euro 2021 : Le gros coup de la République tchèque, qui élimine les Pays-Bas (2-0)

Enorme coup de tonnerre à Budapest ! La République tchèque a créé l’une des premières grosses sensations de l’Euro, ce dimanche, en éliminant les Pays-Bas en 8e de finale (2-0). Les Tchèques affronteront le Danemark, samedi prochain, en quarts de finale.

Les Néerlandais sont tombés de haut à la Puskas Arena. De très haut même. Présentés comme des prétendants à la victoire finale avant le coup d’envoi de la compétition, ils avaient renforcé ce statut avec une phase des groupes parfaitement géré et conclu avec trois victoires convaincants en autant de rencontres. Mais dans la capitale hongroise, les hommes de Frank de Boer n’ont jamais su emballer la rencontre et mettre en danger cette équipe tchèque. Au contraire des coéquipiers de Patrik Schick qui ont fait mieux que résister.

Et, indécis, ce match a basculé peu avant l’heure de jeu. A la 55e minute, Matthijs de Ligt a perdu ses appuis dans un duel et a détourné volontairement le ballon de la main en position de dernier défenseur. Tout d’abord averti, il a ensuite été exclu par l’arbitre après avoir consulté la var. Et son expulsion a entraîné la chute de son équipe.

Elle a craqué une première fois sur une tête de Tomas Holes ,qui a repris victorieusement un coup franc (68e). Et ce même Holes a été à l’origine de la deuxième réalisation des Tchèques. Alors que les Néerlandais tentaient de revenir au score, il a récupéré un ballon dans le camp des Oranje avant de servir Schick, auteur des trois buts de son équipe au premier tour, qui a trompé Stekelenburg avec une reprise sans contrôle (81e).

Grâce à cet exploit, la République Tchèque, qui avait atteint la finale en 1996 en Angleterre, sera opposée au Danemark, samedi, à Bakou (Azerbaïdjan) en quarts de finale. Deux équipes qui avaient terminé à la 3e place de leur groupe et qui n’étaient pas forcément attendues à ce stade de la compétition. Une sorte d’avertissement pour l’équipe de France avant d’affronter la Suisse, 3e du groupe A…