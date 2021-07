Euro 2021 : une pétition pour rejouer France-Suisse

Une pétition a été lancée pour rejouer le 8e de finale perdu par l’équipe de France contre la Suisse à l’Euro 2021.

La pilule n’est pas encore passée. De nombreux internautes, supporters tricolores, n’acceptent toujours pas l’élimination des champions du monde contre les voisins helvètes. Battus aux tirs au but (5-4) après un match complètement fou (3-3 a.p.), les Bleus ont quitté la compétition sur un dernier tir de Kylian Mbappé arrêté par Yann Sommer.

Et c’est la raison de cette pétition qui a déjà récolté plus de 200.000 signatures. Le portier de la «Nati» était trop avancé pour eux au moment du tir du Parisien. Il aurait donc dû être retiré.

«Lors de la séance de Tir au but du match France - Suisse le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du Tir de Mbappé. Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match, peut-on lire sur la pétition. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir-là les règles n’ont pas été respectées.»

Si l’UEFA ne fera évidemment pas machine arrière, d'autant que le gardien suisse était bien positionné selon les images, les signataires sont toujours aussi nombreux.

Pour rappel, la Suisse affrontera vendredi l’Espagne pour une place dans le dernier carré de l’Euro.