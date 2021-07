Tour de France 2021 : La direction retire sa plainte contre «la spectatrice à la pancarte»

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la spectatrice à la pancarte. Au lendemain de son placement en garde à vue, la direction du Tour de France a retiré, ce jeudi, sa plainte contre la jeune femme qui avait provoqué une violente chute, samedi, lors de la 1ère étape de la Grande Boucle.

Le Tour de France a préféré jouer la carte de l’apaisement devant le déferlement médiatique. «Cela a pris des proportions folles», a déclaré à l’AFP Christian Prudhomme. «Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public. Il s’agit de rappeler les mesures de précaution sur la route du Tour», a ajouté le directeur du Tour.

Dès l’arrivée de l’étape, entre Brest et Landarneau (Finistère), la direction du Tour avait décidé de porter plainte contre la spectatrice imprudente et une enquête avait été ouverte par la gendarmerie de Finistère pour «blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence». Un appel à témoins avait également été lancé pour pouvoir retrouver la responsable.

Ne supportant plus la pression médiatique, de plus en plus forte autour de cette affaire, elle s'était présentée d’elle-même à la gendarmerie mercredi en début d’après-midi, alors que les gendarmes venaient de formellement l’identifier et s’apprêtaient à l’interpeller.

A 45 kilomètres de l’arrivée, samedi dernier, cette spectatrice, âgée de 30 ans et vivant maritalement, avait tourné le dos au peloton juste avant le passage des coureurs pour agiter une pancarte devant la caméra de télévision sur laquelle était inscrit «Allez Opi Omi». Mais son geste a provoqué une chute impressionnante qui a mis à terre plus d'une dizaine de cyclistes, après avoir été percutée à pleine vitesse par l’Allemand Tony Martin. Dans sa chute, ce dernier a entraîné avec lui plusieurs compagnons de route qui ont été sérieusement blessés. Dont son compatriote Jasha Sutterlin et l’Espagnol Marc Soler qui ont été contraints d’abandonner.