Karim Benzema : l’attaquant remercie «toute la France» après son retour

Karim Benzema a tenu à remercier toute la France dimanche sur Instagram quelques jours après l’élimination de l’équipe de France à l’Euro.

Il aura été l’une des seules satisfactions durant la compétition. Auteur de 4 buts en quatre rencontres (2 face au Portugal, 2 contre la Suisse), l’attaquant du Real Madrid, qui a effectué son retour en Bleu 5 ans après à la surprise générale, n’aura pas démérité dans le Championnat d’Europe des nations. Malheureusement, les hommes de Didier Deschamps sont sortis prématurément éliminés par la Suisse en huitièmes de finale.

Karim Benzema, désormais en congés avant de revenir en Espagne pour attaquer une nouvelle saison avec les Madrilènes, a tenu à adresser un message avec une vidéo à tous les Français afin de les remercier.

«Ému de voir ces images, j’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort, a écrit «KB9». Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance.»

Alors que l’objectif de l’équipe de France sera désormais la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où elle tentera de garder son titre, Karim Benzema est prêt à retourner à la «guerre» avec les Tricolores.