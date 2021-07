Achraf Hakimi : ce qu'il faut savoir de la nouvelle recrue phare du PSG

Le PSG a officialisé l’arrivée d’Achraf Hakimi ce mardi. Réputé à l’étranger, voici tout ce qu’il faut savoir sur le latéral marocain qui s'est engagé jusqu'en 2026 moyennant un chèque d'environ 70 millions d'euros..

Paris tient enfin son latéral droit. Serge Aurier, Gregory van der Wiel, Thomas Meunier ou dernièrement Alessandro Florenzi… ils sont nombreux à s’être succédés à ce poste ces dernières saisons sous les couleurs du club de la capitale, sans véritablement s’y imposer. Mais, leur successeur pourrait enfin être le bon.

Agé de 22 ans, Achraf Hakimi, sacré champion d’Italie avec l’Inter Milan, a donc rejoint le PSG (une somme globale avec bonus d'environ 70 millions d'euros et un contrat de 5 ans). Une aubaine pour les vice-champions de France qui en ont fait leur priorité depuis la fin de la saison. Il portera le numéro 2 qui était la propriété durant des années de Thiago Silva à Paris. Preuve du statut avec lequel arrive le Marocain.

Considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste, l’international marocain (36 sélections, 4 buts) est un pur produit de Madrid. Né dans la capitale espagnol, cet ancien fan de Noureddine Naybet, grand défenseur des Lions de l’Atlas qui a brillé à La Corogne, a rejoint le centre de formation du Real Madrid à seulement 7 ans. Il y évoluera dans toutes les catégories de jeunes et marquera les esprits de ses entraîneurs à chaque fois.

L'un des meilleurs à son poste

Doté d’une incroyable vitesse – il a été flashé à 36,49 km/h en décembre 2019 –, Achraf Hakimi a frappé fort avec la Castilla (les U19) où il a brillé en Youth League et notamment contre Paris en 2015-2016. De très bonnes prestations qui lui permettront d’être appelé par Zinédine Zidane, alors entraîneur de l’équipe A, pour des entraînements réguliers.

Il a fait ses débuts avec Cristiano Ronaldo et compagnie lors de la saison 2017-2018 le 1er octobre contre l’Espanyol Barcelone. Puis, il a inscrit son premier but le 9 décembre contre Séville sur une passe de Karim Benzema. Il terminera la saison en remportant la Ligue des champions.

Malheureusement, avec la démission de «Zizou», Hakimi sait qu’il sera compliqué pour lui d’être titulaire la saison suivante. Alors qu’il brille lors de la Coupe du monde 2018 avec le Maroc, le Borussia Dortmund va craquer pour lui et obtenir son prêt sur deux saisons. En Bundesliga, dans une équipe joueuse et portée vers l’avant, le Marocain va complètement exploser. Il disputera 73 rencontres et inscrira 12 buts. Il est aussi très altruiste et est souvent passeur décisif comme ce soir de Ligue des champions d’octobre 2018, face à l’Atlético Madrid (4-0), où il délivre trois passes décisives.

Alors qu’un retour au Real Madrid est annoncé après son prêt, le club espagnol est en proie aux difficultés financières et décide finalement de le vendre. Hakimi s’engagera avec l’Inter Milan d’Antonio Conte. L’occasion pour lui de travailler un peu plus son approche défensive. Bien lui en a pris, il va là aussi tout casser et remporter le titre en Serie A.

«Je ne suis que relativement surpris par le montant en dépit du contexte post Covid, confiait le journaliste Abdellah Boulma, En effet …un latéral est une denrée rare, précieuse donc coûteuse. Le PSG se doit de combler ce manque à un poste trop longtemps occupé par des seconds couteaux.»

En s’offrant Achraf Hakimi, le PSG vient pallier un véritable manque à ce poste. En plus de son sérieux sur le terrain, le joueur l’est également en dehors. Très famille, ce jeune père est réputé posé et ne fera pas de frasque à Paris. Là aussi, c’est une bonne nouvelle pour le club de la capitale.