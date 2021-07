Gaël Grimaud, combattant français : «le MMA français va révolutionner le MMA mondial»

Tête d’affiche d’Hexagone MMA, vendredi soir, Gaël Grimaud va combattre à Paris La Défense Arena. Son premier combat depuis 2017.

A 41 ans, le Réunionnais, passé par le judo, le jiu-jitsu ou encore le Muay-Thaï, va disputer le 28e combat de sa carrière (20 victoires, 7 revers). Le premier devant un public français pour celui qui a décroché une ceinture mondiale en Cage Warrior en 2011.

Après quatre ans d’absence, on imagine votre joie de remonter dans l’octogone ?

L’excitation et l’adrénaline, ce sont des choses qui m’avaient extrêmement manqué ces derniers temps. C’est un grand plaisir.

Et encore plus de combattre devant un public français…

C’était mon rêve. Je vais enfin le réaliser. C’est quelque chose que j’ai toujours espéré au fond de moi. Désormais, il faudra la victoire au bout. C’est une pression supplémentaire. C’est aussi excitant. Je ne sais pas vraiment comment je vais réagir pour le coup vu que j’aurais le public avec moi. Ce qui aura été très rare tout au long de ma carrière.

Vous n’avez pas combattu depuis quatre ans. Où en êtes-vous ?

Depuis mon dernier combat, j’ai pratiquement redécouvert la discipline. Avec l’expérience que j’ai emmagasiné, je me suis préparé du mieux que je pouvais. Je me suis bien entouré. J’ai fait des choses différentes par rapport à avant.

Le but c’est la victoire de toute façon…

Le but, c'est de se faire plaisir et puis de gagner. Mais évidemment, j'y vais pour gagner.

Quels seront vos objectifs ensuite ?

J’ai signé avec Hexagone MMA plusieurs combats. Ce qui me permet de me projeter sur plusieurs mois, voire une année en termes de combats. Je n’ai jamais vraiment eu cette chance dans ma carrière, donc ça, ça me plaît surtout à mon âge (41 ans).

Vous êtes un «ancien», vous avez pu voir l’évolution du MMA en France…

J’ai clairement vu l’évolution et la différence. Désormais, dans les académies, on apprend vraiment le MMA pur. C’est beaucoup plus professionnel. Les jeunes et la nouvelle génération ont beaucoup plus conscience de cette importance d’être pro.

Le MMA français a un bel avenir ?

Non seulement le MMA français a un très bel avenir. Mais je pense que le MMA français va révolutionner le MMA mondial. Je suis un peu optimiste peut-être mais c’est la résultante de ce que je vois depuis quelques temps. On a les entraîneurs, les combattants, les structures… Et on n’a pas ça dans tout le monde. J’ai voyagé et je peux témoigner que nous avons beaucoup d’avance.

