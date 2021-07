Australie-France (26-28) : victoire historique des Bleus

Le XV de France s’est imposé en Australie (28-26) mardi lors de son deuxième test-match estival. Sa première victoire depuis le 30 juin 1990.

Cette fois-ci, c’est la bonne ! Une semaine après avoir été battus de justesse à Brisbane (23-21), les hommes de Fabien Galthié se sont vengés en remportant la deuxième bataille contre les Wallabies à Melbourne grâce notamment aux 23 points de l’incroyable Melvyn Jaminet.

L'arrière de Perpignan, qui ne compte aucune minute en Top 14 mais déjà 26 points avec le XV de France, s’est largement rattrapé de sa bévue de la semaine dernière, lors du cafouillage final fatal aux Bleus (23-21). Surtout, il a passé la pénalité de la gagne à la 78e minute, consécutive à un grattage de Sekou Macalou.

Avec ce premier succès dans l'hémisphère Sud depuis la tournée 2016 en Argentine et une victoire 27-0, les Bleus se sont offerts une belle dans quatre jours, à Brisbane. Accrocheurs et valeureux, voire carrément héroïques par moments, les Français se sont appuyé sur une défense agressive, avec les troisièmes lignes Ibrahim Diallo (23) et Cyril Cazeaux (20), le capitaine Anthony Jelonch (23) ou le centre Arthur Vincent (25) tous à vingt plaquages ou plus.

«La victoire, d'abord. Cette victoire qu'on cherche depuis le début de la tournée et qu'on a obtenue ce soir, a confié Fabien Galthié. Le comportement des joueurs durant ce match, ensuite. Et c'est déjà beaucoup... On ressent bien les fondations solides, les compétences des joueurs, une équipe qui est prête à en découdre quel que soit le scénario. Les joueurs sont déterminés, ils répondent présent. Nous avons su être opportunistes, structurés, avec des moments de fragilité, des faiblesses mais on a su revenir dans la partie pour les faire douter, leur poser des problèmes, pour tenir le ballon. Malgré les imperfections, l'important était de ‘matcher’ jusqu'à la fin.»

