JO de Tokyo : TV, décalage horaire, dates, athlètes, mesures sanitaires… tout savoir sur les Jeux olympiques

Les JO de Tokyo ont lieu du 23 juillet au 8 août. Voici tout ce qu’il faut savoir de la compétition.

Quelles dates ?

SI officiellement les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d’un an après la pandémie de Covid-19, ont lieu du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août, la compétition commence le mercredi 21 juillet avec plusieurs matchs de softball et de football.

Quel est le décalage horaire ?

Entre Paris et Tokyo, il y a 7 heures de décalage horaire.

Quel horaire quotidien ?

Les évènements auront lieu entre 1h et 16h (heure française).

Combien d’athlètes français qualifiés ?

La délégation fraçaise aura 378 athlètes (166 femmes, 212 hommes). Au total, il y aura un peu plus de 11.000 athlètes venus du monde entier.

Quels porte-drapeaux français ?

Les porte-drapeaux de la délégation française seront la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Ait-Saïd.

Quel objectif de médailles pour la France ?

Brigitte Henriques, présidente du comité national olympique et sportif français, a indiqué qu’elle espérait une quarantaine de médailles. En 2016, la France avait établi un record avec 42 médailles (dont 10 d'or).

Qui seront les têtes d’affiches françaises ?

Au milieu des 378 athlètes présents, il y aura des grands noms comme Teddy Riner (judo), Sofiane Oumiha (boxe), Florent Manaudou (natation), Melina Robert-Michon (qui vivra ses 6es JO) et Kevin Mayer (athlétisme), Rudy Gobert (basket-ball), Elodie Clouvel (pentathlon moderne), Earvin Ngapeth (volley-ball), Charline Picon (voile), Yannick Borel (escrime) ou André-Pierre Gignac (football).

Combien de sports ?

Il y aura 33 sports pour 339 épreuves lors des JO de Tokyo. A noter que le karaté, le surf, l'escalade, le skateboard et le base-ball/softball (qui avait disparu après 2008 et fait son retour) sont invités.

Spectateurs ou huis clos ?

Il n’y aura aucun public lors de ces JO de Tokyo en raison de la pandémie de Covid-19. Pour la première fois de l’histoire, ce seront donc des Jeux à huis clos.

Sur quelles chaînes TV ?

Les JO de Tokyo seront diffusés sur France Télévisions (France 2, France 3 et France 4) et Eurosport en direct, à partir de minuit (heure française) et jusqu'à 16h.