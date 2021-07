JO 2021 : six nageurs polonais exclus pour une erreur administrative

Six sportifs polonais ont été expulsés des Jeux Olympiques de Tokyo ce dimanche en raison d’une erreur administrative commise par leur fédération.

Alors que la compétition de natation démarrera samedi dans la capitale japonaise, la délégation polonaise sera fortement amoindrie. Jan Holub, Alicja Tchorz, Aleksandra Polanska, Dominika Kossakowska, Bartosz Piszczorowicz et Mateusz Chowaniec ne participeront pas aux épreuves olympiques.

En cause, selon RMC Sport, une bourde commise par la Fédération polonaise de natation (FZP), qui a inscrit les six athlètes dans les courses individuelles alors qu’ils devaient prendre part au relais. Son président, Pawel Slominski, a néanmoins reconnu l’erreur dans un communiqué. «Je tiens à exprimer mon plus grand regret et ma tristesse concernant la situation».

Le président de la fédération de natation polonaise dans la tourmente

Dans la foulée, le ministère de la Culture, du Patrimoine national et des Sports en Pologne a publié un communiqué pour demander au patron du FZP d’assumer ses responsabilités alors que les nageurs demandent son éviction. Il devrait donc laisser son poste très prochainement sous le poids de la pression médiatique.

L’une des six personnes concernées par cette erreur monumentale, Alicja Tchorz, n’a pas caché sa peine profonde, elle qui avait participé aux deux dernières éditions des Jeux Olympiques en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. «Imaginez sacrifier cinq ans de votre vie et votre sacrifice accouche d'un gigantesque échec», a déploré la nageuse sur son compte Instagram.