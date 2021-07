JO de Tokyo : Hend Zaza, 12 ans, est la plus jeune athlète à participer depuis 1968

Une belle histoire. La pongiste syrienne Hend Haza est devenue la plus jeune athlète à participer aux Jeux Olympiques depuis 1968. A 12 ans, elle a concouru au premier tour du simple féminin de tennis de table.

Ironie du sort, Hend Haza a rencontré lors de ce match l'une des athlètes les plus âgées : l'autrichienne Liu Jia, âgée de 39 ans, elle-même maman d'un enfant de 10 ans.

Hend Zaza is the youngest table tennis player at #Tokyo2020 at just 12 years of age.





