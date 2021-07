JO de Tokyo : judo, taekwondo, escrime… les sports de combat et les femmes portent la France

Les sept médailles décrochées par la France depuis le début des JO de Tokyo sont à mettre à l’actif de trois sports de combat : escrime, judo et taekwondo.

En espérant que la délégation glane de nouvelles breloques dans d’autres disciplines, pour le moment, la moisson tricolore est la propriété des combattants.

Un total de sept médailles (2 en or, 2 en argent, 3 en bronze) qui ont été décrochées par des escrimeurs (2), des judokas (4) et une taekwodiste (1) : le bronze pour Luka Mkheidze en judo, l’argent pour Amandine Buchard toujours en judo, l’or pour le surprenant Romain Cannone en escrime, l’argent de Sarah-Léonie Cysique au judo, le bronze pour Manon Brunet au sabre, l’or tant attendu pour Clarisse Agbegnenou en judo et enfin le bronze pour Althéa Laurin en taekwondo. D'ailleurs, il est également bon de souligner que sur les 7 médailles décrochées, 5 le sont par des femmes.

La France, un pays de sports de combat

L’occasion de rappeler que les sports de combat sont peut-être peu médiatisés et aidés financièrement mais qu’ils rapportent toujours un nombre important de médailles à chaque Jeux olympiques. D’ailleurs, l’escrime a toujours été le sport n°1 aux JO pour la France (119 médailles) devant le cyclisme (91) et l’athlétisme (68). Le judo se classe 5e avec 53 breloques. Et on se rappelle la moisson incroyable à Rio de la boxe (6 médailles), emmenée, entre autres, par le couple en or Tony Yoka-Estelle Mossely.

«En France, nous avons une vraie tradition de sports de combat, confiait récemment Arnaud Romera, fondateur de Fight Nation. On a une culture de sports de combat, on a de grands champions depuis des années (Douillet, Cerdan, Bouttier). Aujourd’hui, c’est dans le MMA où l’on a d’incroyables champions aussi. Quand j’étais journaliste, on s’amusait à comparer entre journalistes quelles disciplines arrivaient en tête aux Jeux olympiques. Et à chaque fois, les sports de combat finissaient premiers. La famille de sports qui ramène le plus de médailles, ce sont les combats. Il faut continuer à développer ces disciplines et les aider.»

En attendant, les combattants tricolores vont tenter de continuer à apporter d’autres médailles dans ces Jeux olympiques de Tokyo : Teddy Riner et les judokas (hommes et femmes), Sofiane Oumiha en boxe mais également les escrimeurs (hommes et femmes) et pourquoi pas la jeune Koumba Larroque en lutte…

