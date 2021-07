JO de Tokyo : l'équipe de France décroche l'or au judo par équipes mixtes

Les judokates et judokas français ont brillamment décroché la médaille d'or de l'épreuve mixte aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les Bleus se sont imposés 4 à 1 au Nippon Budokan face à des Japonais grands favoris qui comptaient dans leurs rangs plusieurs champions olympiques.

L'EQUIPE MIXTE DE JUDO CHAMPIONNE OLYMPIQUE !!!





La force du judo français qui frappe de nouveau ! À jamais les premiers #AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/Hu1IIphtT7 — Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget, Teddy Riner et Sarah-Léonie Cysique ont chacun remporté leur combat et permis à la France de vaincre le Japon à domicile. Romane Dicko a, elle, perdu son combat et Guillaume Chaine n'a pas eu besoin de rentrer sur le tatami.

"C'est magique"





La joie des Bleus, champions olympiques par équipes de judo, qui ont réalisé un véritable exploit en l'emportant face au Japon en finale #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





Suivez les J.O. en direct : https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/efzxsAY7MH — France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Le sacre des Français permet au judo tricolore d'établir son record de médailles sur une édition des Jeux olympiques avec 8 médailles, contre 7 à Barcelone en 1992 et 7 à Londres en 2012.

Le Japon emporte donc la médaille d'argent. Israël et l'Allemagne se partagent la médaille de bronze. C'est la première fois que ce format de compétition de judo par équipe est présenté aux JO.