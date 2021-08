JO de Tokyo : l'équipe de France de Basket qualifiée pour les demies après son succès contre l'Italie (84-75)

L'équipe de France masculine de basket s'est qualifiée pour le dernier carré des JO de Tokyo ce mardi en venant à bout de l'Italie (84-75). Ils affronteront la Slovénie pour une place en finale.

Les Bleus qui étaient favoris de ce match après une phase de groupe réussie, notamment marquée par une victoire retentissante contre les Etats-Unis, ont néanmoins dû s'employer pour s'imposer. Ils auront un autre défi de taille jeudi contre la Slovénie de Luka Doncic.

Exceptionnel dunk 360° dans les dernières secondes de la part du géant Rudy Gobert



La France va rencontrer la Slovénie de Luka Doncic en 1/2 finale



A Saïtama, les Bleus se sont donc offert une quatrième demie olympique, la première depuis 2000. Contre une formation accrocheuse, les hommes de Vincent Collet ont eu le droit à un petit coup de pression puisque l’affaire n’aura été plié qu’à 30 secondes du terme de la rencontre. Une bonne chose avant de se frotter à la Slovénie de Luka Doncic.

«Je suis très heureux, très satisfait d'atteindre les demi-finales des Jeux qui sont la compétition de référence. Maintenant, on est gourmands et on veut continuer, même si on sait que l'adversaire devant nous (la Slovénie) est redoutable, a confié le sélectionneur tricolore. C'était un match dur, le genre de match auquel on s'attendait. On avait vu ce que les Italiens avaient fait contre la Serbie afin de se qualifier pour les Jeux. On était en bonne position à la fin du deuxième quart-temps mais malheureusement, on a perdu le rythme complètement et l'Italie est revenue. On a su repartir dans le money time. Ce qu'on doit améliorer, c'est notre tenue du ballon. La demi-finale, ce sera nouveau pour la Slovénie mais aussi pour nous. On a fait des médailles à l'Euro et au Mondial mais ce n'est pas pareil, c'est un très gros match.»