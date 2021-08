UFC : Francis Ngannou attend Ciryl Gane

Après la victoire de Ciryl Gane à l’UFC 265 dimanche, Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds, lui a adressé un message.

Il était évidemment devant son écran. Patron de la catégorie reine, le combattant MMA camerounais a assisté à l’impressionnante victoire du Français par TKO sur l’Américain Derrick Lewis. Le Vendéen s’est offert la ceinture mondiale intérimaire et se pose désormais en futur challenger pour le titre suprême.

«C'est une ceinture mondiale, j'en suis fier, a confié Ciryl Gane après le combat. Mais on sait tous que le champion, c'est Francis (Ngannou) et pour unifier les ceintures, il va falloir que je combatte contre lui, et que je gagne.»

Et désormais le combat que tout le monde attend pourrait bientôt arriver, à savoir Francis Ngannou-Ciryl Gane. Les deux hommes sont très proches. Ils ont été partenaire d’entraînements (peu de temps) à la MMA Factory de Paris avec Fernand Lopez comme coach.

Impressive performance from Gane !



He's now a legit contender.



See you soon boy. When you know you know. #ufc265

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 8, 2021