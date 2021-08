Vidéo : la magnifique victoire de Ciryl Gane, premier champion français à l'UFC

Ciryl Gane est devenu le premier français à remporter une ceinture mondiale UFC en mettant TKO Derrick Lewis, dimanche, lors de l’UFC 265.

C’est historique. Alors que la délégation française réalisait un samedi exceptionnel aux JO de Tokyo avec notamment les médailles d’or au volley et en hand, le combattant MMA a poursuivi la moisson à l’autre bout de la planète en s’offrant la ceinture intérimaire des poids lourds de la plus prestigieuse des ligues de son sport.

A Houston, dans la salle de la franchise NBA des Rockets, Ciryl Gane a mis la climatisation en mettant TKO Derrick Lewis (36 ans) qui évoluait à domicile. Une véritable leçon de la part du Vendéen qui a régalé.

La France a son premier champion UFC, et il affrontera Francis Ngannou au prochain combat. Bravo Ciryl #UFC265 pic.twitter.com/KAq7Hk1guo — (@CultureMMA_) August 8, 2021

Dès le début du combat, il n’y avait qu’un patron dans l’octogone. Et après deux dominations dans les deux premiers rounds, Gane a accéléré dans le suivant pour «détruire» l’Américain. L’arbitre arrêtant le combat.

«On connaissait la stratégie de Lewis, qu'il était capable de renvoyer un seul coup pour me terminer, a confié Ciryl Gane à RMC Sport. Quand on a voulu accélérer, on l'a fait très prudemment. Il a lancé ses coups une dizaine de fois et pas une seule ne m'a touché [...] C'est une ceinture mondiale, j'en suis fier. Mais on sait tous que le champion, c'est Francis (Ngannou) et pour unifier les ceintures, il va falloir que je combatte contre lui, et que je gagne.»

Et désormais, en effet, le grand affrontement est espéré entre le Français et le Camerounais, qui ont connu tous les deux la MMA Factory et Fernand Lopez, pour 2022. Et pourquoi pas en France…