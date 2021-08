Australie : un ancien international grièvement blessé dans «un cambriolage qui a mal tourné»

Le cambriolage a tourné au drame. Toutai Kefu, ancien international australien de rugby (60 sélections) et actuel sélectionneur des Tonga, a été grièvement blessé, dans la nuit de dimanche à lundi, à Brisbane (Australie) après avoir été attaqué à l’arme blanche par des cambrioleurs à son domicile.

Au cours de cette attaque, qualifiée de «brutale et violente» par la police locale, l’ancien troisième ligne (47 ans) a été sérieusement touché et a dû être conduit à l’hôpital le plus proche, où il a été opéré de multiples blessures à l’abdomen. Malgré la gravité de ses blessures, Toutai Kefu «devrait s’en sortir», ont assuré les autorités.

Sa femme a également été grièvement touchée à un bras, tout comme son fils (21 ans), alors que sa fille a elle aussi été blessée. Un couteau et une hache ont été retrouvés sur les lieux.

Deux adolescents ont pour le moment été interpellés. Un troisième est toujours recherché par la police.