Didier Deschamps : cette sortie d'Olivier Giroud qu'il a jugé déplacée

Désormais tourné vers la qualification pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en 2022, au Qatar, Didier Deschamps est revenu sur l'Euro 2020 raté de l'équipe de France. Au cours de son entretien pour L'Equipe, le sélectionneur a évoqué certains propos d'Olivier Giroud, qui auraient pu entraver l'ambiance au sein de groupe.

Dans sa longue interview, parue ce vendredi 20 août chez nos confrères de L'Equipe, Didier Deschamps a jugé déplacée une sortie de son attaquant Olivier Giroud après une rencontre entre la France et la Bulgarie, avant l'Euro. En effet, le nouvel avant-centre du Milan AC, avait reproché à Kylian Mbappé de ne pas lui avoir donné assez le ballon. Un sous-entendu pouvant être interprété comme une remarque à l'encontre du jeu du prodige du PSG.

«Je lui ai dit : il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude. Cela a généré des petites tensions sur deux, trois jours», a reproché Didier Deschamps.

La fin de Giroud chez les Bleus ?

Si les propos d'Olivier Giroud ne semble pas être passés, c'est le niveau du joueur qui semble l'avoir poussé sur le banc, au profit de Karim Benzema. Toujours très direct, Didier Deschamps, a avoué avoir été «honnête et transparent» avec le joueur aux 46 buts en équipe de France.

«Depuis février, sa situation en club s'était plus que dégradée (...) Olivier et quelques autres c'était en 2018. Mais aujourd'hui, on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit», a annoncé Didier Deschamps.

Un problème d'ordre technique et physique qui amène Didier Deschamps à réfléchir, alors qu'il doit annoncer le jeudi 26 août sa liste des sélectionnés pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 de début septembre.

Si Olivier Giroud a toujours été un des hommes de confiance du sélectionneur, l'attaquant pourrait bien avoir connu sa dernière expérience chez les Bleus lors de l'élimination de la France face à la Suisse.