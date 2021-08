Rugby : un joueur décède pendant un match au pays de Galles

Tragique disparition au pays de Galles. Agé de 31 ans, Alex Evans, troisième ligne du club de Cwmllynfell, est décédé, ce samedi, lors d’un match de son équipe contre Crynant. Son club et ses coéquipiers ont chaleureusement salué sa mémoire.

Très apprécié, Alex Evans a succombé à un arrêt cardiaque. Alors qu’il ne se sentait pas au mieux durant la partie, il avait quitté le terrain avant de soudainement s’effondrer. Et malgré l’intervention des secours rapidement arrivés sur les lieux et les tentatives de le réanimer avec un défibrillateur, il a perdu la vie.

There are words and there are no words to describe today..





We have lost a brother on the field and it is hurting so much..





RIP Alex.. the whole club and community are shocked and saddend..





Fly high brother... fly high..



#JEW7 — Cwmllynfell RFC (@CwmllynfellRFC) August 21, 2021

Sa mort laisse un énorme vide dans le club gallois et a plongé ses coéquipiers, qui ont «perdu un frère», dans une profonde tristesse. «Nous avons perdu l'un des gars qui incarnait parfaitement ce qu’est le Cwmllynfell RFC. Une personne farouchement loyale qui a tout donné sur le terrain et dans la vie. Pour moi, Alex résume ce qu'est le rugby, il a joué pour le blason et ses copains semaine après semaine», a posté sur les réseaux sociaux le capitaine de Cwmllynfell Chris Balfe, très marqué par sa disparition.

Et d’ajouter : «Je sais que le rugby n’a pas d’importance dans des moments comme celui-ci, mais je sais aussi que Jew (son surnom, ndlr) aimait son club et je veux que lui et sa famille sachent que son club l'aimait.» La Fédération galloise (WRU) et World Rugby ont également présenté leurs condoléances, au club, aux coéquipiers, à la famille et aux proches d'Alex Evans.