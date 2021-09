Ligue des champions : L’Ajax contraint de modifier son maillot en hommage à Bob Marley

Pour cette nouvelle saison, l’Ajax Amsterdam a sorti un maillot en hommage à Bob Marley. Une troisième tunique notamment destinée à la Ligue des champions, où le club néerlandais affronte, ce mercredi, le Sporting Portugal. Mais l’UEFA a demandé au champion des Pays-Bas de le modifier.

Le mythique chanteur jamaïcain, disparu en 1981, accompagne l’Ajax depuis 2008, date à laquelle sa célèbre chanson «Three Little Birds» est devenue l’hymne du club. Treize ans plus tard, et à l’aube de ce nouvel exercice, les dirigeants ont décidé de confectionner un maillot en l’honneur de l’icône du reggae. Celui-ci est noir avec sur les manches trois bandes rouge, verte et jaune. Il comporte également trois petits oiseaux brodés dans le dos en dessous du col en référence au titre de la chanson.

Dès sa sortie, ce maillot a rencontré un franc succès auprès des supporters, et pas seulement, au point d’être en rupture de stock en quelques heures seulement. Mais l’UEFA a demandé qu’il soit modifié et que les trois petits oiseaux soient retirés. «L’UEFA ne les considère pas comme une expression du logo du club, du logo du sponsor principal ou du sponsor sur la manche», a expliqué l’Ajax Amsterdam.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.





Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021