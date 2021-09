Vidéo : les images impressionnantes du crash Hamilton-Verstappen via les caméras des pilotes

Deux jours après l’incroyable accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix d’Italie, Formula 1 a publié une vidéo avec les caméras des deux monoplaces.

A Monza, au 26e tour, la rivalité entre les deux leaders du championnat du monde a connu un nouvel épisode encore plus dingue. Après un passage au stand du Britannique, les deux hommes se sont retrouvés au coude à coude dans un virage.

S’en est suivi un accrochage lors duquel, Max Verstappen est alors passé sur la monoplace de Lewis Hamilton. Le pneu arrière du Néerlandais venu toucher l’arrière du casque du Britannique.

A dramatic new angle on the Hamilton/Verstappen collision#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/PvN2KGUbbi

— Formula 1 (@F1) September 14, 2021