Cyclisme : Un ancien coureur danois décédé après avoir été renversé par une voiture

Le monde du cyclisme est en deuil et sous le choc. Ancien champion du Danemark (2015), Chris Anker Sorensen est décédé, ce samedi, à l’âge de 37 ans, après avoir été renversé par une voiture alors qu’il effectuait une sortie à vélo en marge des championnats du monde de cyclisme sur route.

L’ancien coureur, passé notamment par la Saxo-Bank, était en Belgique, où il devait commenter les Mondiaux, qui commence, ce dimanche, pour la chaine danoise TV 2 Sport. Impliqué dans un accident avec un véhicule, il n’a pas survécu à ses blessures.

«Nous avons subi une perte tragique aujourd’hui avec le décès de l’ancien cycliste professionnel et journaliste Chris Anker Sorensen», a posté l’UCI sur son compte Twitter, adressant ses «pensées» à la famille et aux proches de Sorensen, ainsi qu’à la fédération danoise de cyclisme.

La disparition de Chris Anker Sorensen, vainqueur d’une étape du Tour d’Italie en 2010 et élu supercombatif sur le Tour de France 2012 avant de devenir consultant pour la télévision à la fin de sa carrière, a suscité une importante vague d’émotions auprès de nombreux acteurs du cyclisme.

A commencer par David Lappartient. «Les mots ne peuvent pas exprimer ma tristesse après avoir appris le décès tragique de l’ancien cycliste professionnel et journaliste Chris Anker Sorensen», a indiqué le président de l’UCI.

Words can’t express my sadness to hear of the tragic passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.





To the family, friends and @dcucykling, my deepest sympathies for this terrible loss. pic.twitter.com/qFK2dXN4RI

— David Lappartient (@DLappartient) September 18, 2021