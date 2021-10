Mort de Bernard Tapie : les hommages du monde du sport

Bernard Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille, est décédé dimanche à 78 ans. Depuis l'annonce, le monde du sport lui rend hommage.

L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie.





Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club.





Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches pic.twitter.com/lx1C14kMV9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

Le #MHSC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Bernard Tapie ainsi qu’à la grande famille @OM_Officiel pic.twitter.com/iuaeHANOKH — MHSC (@MontpellierHSC) October 3, 2021

RIP Mr Bernard Tapie Soutien a toute sa famille et à tout le peuple marseillais.. A jamais le Bosss! pic.twitter.com/Atv8RmJTEk — Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) October 3, 2021

reposez en paix. Force à toute la famille @OM_Officiel pic.twitter.com/NCMULw9o9V — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 3, 2021

Un président emblématique du football français s'en est allé. Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie. https://t.co/mGvS6AXUun — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 3, 2021

[ ]





Le #FCMetz présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Bernard Tapie ainsi qu'à l'@OM_Officiel https://t.co/OeFIRand5f — Fc Metz ☨ (@FCMetz) October 3, 2021

L'AS Saint-Etienne s'associe à la peine de nouveau ressentie par les amoureux de l'OM et salue Bernard Tapie, un dirigeant mythique du football français, grand amoureux de sport. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 3, 2021

pensées à sa famille https://t.co/NE4hbM2dV1 — Amine Harit (@Amine_000) October 3, 2021

Bernard Tapie est décédé à 78 ans.





Dernier clin d’œil du destin : le maillot Mondrian sera présent dans le peloton de Paris-Roubaix aujourd’hui. pic.twitter.com/tMZ1mCqsfZ — Dans la Musette (@DansLaMusette) October 3, 2021

Claude Bez et Bernard Tapie ont créé la légende des Bordeaux-Marseille. Vous étiez notre plus bel adversaire.





Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie ainsi qu’à @OM_Officiel https://t.co/2r7moNMUmw — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 3, 2021

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le Club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d’un homme profondément passionné. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2021

Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c’est un pan entier du football français qui s’éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais https://t.co/AEdMi6gzY1 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 3, 2021

L’Olympique Lyonnais et @JM_Aulas présentent leurs condoléances à la famille de Bernard Tapie, ses proches, mais aussi tous les supporters de l’@OM_Officiel, dont nous partageons leur tristesse. https://t.co/CZXpudY8cS — Olympique Lyonnais (@OL) October 3, 2021

Ce #RCLOM dans un Bollaert rempli comme jamais reste légendaire...





Un emblématique dirigeant du football français s'est éteint. À la famille, aux proches de Bernard Tapie ainsi qu'à l'@OM_Officiel, le Racing adresse ses plus sincères condoléances.https://t.co/O2HzGksHqY — Racing Club de Lens (@RCLens) October 3, 2021

L’AS Monaco a appris avec tristesse la disparition de Bernard Tapie, ce dimanche.





Le club se joint à la famille du football et présente ses sincères condoléances à ses proches. — AS Monaco (@AS_Monaco) October 3, 2021

Le FC Nantes présente ses plus sincères condoléances à la famille de Bernard Tapie, ses proches, et à l’@OM_Officiel. Nous partageons votre tristesse et nous vous apportons tout notre soutien https://t.co/tjd2fsIn9z — FC Nantes (@FCNantes) October 3, 2021

C’est avec une grande tristesse que le SCB a appris, ce matin, le décès de Bernard Tapie, figure incontournable du football français.





L’ensemble des composantes du club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches…





Ch’ellu riposu in pace pic.twitter.com/9AaI4VAhFM — SC Bastia (@SCBastia) October 3, 2021