France-Espagne, finale de Ligue des nations : ce que toucheront les Bleus en cas de victoire

Et de 3 ! Après celles face au Portugal (Euro 2016) et la Croatie (Coupe du monde 2018), l'équipe de France disputera dimanche à 20h45 contre l'Espagne (Ligue des nations), sa troisième finale sous l'ère Deschamps. Un succès permettrait aux Bleus d'empocher un joli pactole.

L'hypothétique victoire face aux Espagnols rapporterait en elle-même 6 millions d'Euros aux Bleus (contre 4,5 millions d'euros en cas de défaite). Mais ce n'est pas tout, bien au contraire, puisqu'à cette somme s'ajoutent d'autres primes prévues de longue date.

Nation forte du Vieux Contient, la France, figurant dans la Ligue A qui regroupe les meilleures sélections européennes, recevra également 2,25 millions d'euros, prime venant récompenser l'ensemble de son parcours en phase de groupes.

Et comme ils sont parvenus à s'extraire à la première place de leur poule (devant le Portugal, la Croatie et la Suède), les Français seront récompensés d'un troisième et dernier bonus, fixé lui aussi à 2,25 millions d'euros.

En clair, les Bleus percevront 10,5 millions d'euros si succès il y a dimanche contre la jeune et prometteuse équipe de la Roja. Une défaite et cette somme passerait à 9 millions d'euros.