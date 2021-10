E-Rallye Monte-Carlo : la course zéro émission fait son grand retour

Annulé l’an dernier en raison de la tempête Alex, le E-Rallye Monte-Carlo sans bruit, ni émission fait son grand retour du 20 au 24 octobre. Cette 5éme édition offrira un parcours de 350 kilomètres répartis en 15 spéciales et près de 1000 kilomètres de liaison.

Le «Grand Départ» de cette compétition routière sera donné depuis la ville de Châteauneuf, dans le département de la Loire, autonome en énergie verte. Les concurrents prendront ensuite la direction de Valence dans la Drôme pendant deux jours.

Le E-Rallye Monte-Carlo 2021 rejoindra Monaco pour le week-end où les spéciales s’articuleront entre le Var et les Alpes-Maritimes. Avec une toute dernière difficulté pour les concurrents, celle de devoir trouver un point de recharge parmi les nombreuses bornes installées en Principauté, aussi bien dans les parkings publics qu’en voirie, sur les places de stationnement extérieures réservées aux véhicules électriques…

Une dizaine de constructeurs automobiles engagée

Le E-Rallye Monte-Carlo organisé par l’Automobile Club de Monaco est très prisé des constructeurs et préparateurs automobiles. L’objectif est de promouvoir les nouvelles technologies, conçues pour émettre les plus faibles quantités possibles de polluants, de particules fines et de CO2. Ils visent également à encourager les pilotes à adopter une conduite écoresponsable, la priorité étant accordée à la protection de l’environnement et à la transition du secteur des transports, via l’utilisation de l’électricité comme source d’énergie de propulsion des véhicules.

Le réseau public de ravitaillement e-born compte 1200 bornes réparties dans 11 départements du Sud-Est.

Les voitures inscrites réprésentent plus d’une dizaine de constructeurs automobiles, aussi bien avec les modèles électriques que les voitures à pile à combustible, alimentés à l’hydrogène…

Parcours complet : https://acm.mc/edition/e-rallye-monte-carlo-2021/