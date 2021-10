Ligue des champions : compositions d’équipes, arbitre, historique, TV… Tout savoir sur PSG-RB Leipzig

En tête de son groupe, après sa victoire contre Manchester City (2-0), le PSG retrouve le RB Leipzig, ce mardi 19 octobre, pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre.

Quelle composition pour le PSG ?

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Herrera (ou Wijnaldum) - Neymar, Mbappé, Messi.

Quel arbitre ?

Marco Guida sera l’arbitre de ce match entre le PSG et le RB Leipzig. Cet Italien de 40 ans n’a que très peu d’expérience au sifflet en Ligue des champions. Il va diriger seulement son quatrième match dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et va arbitrer pour la première fois les deux équipes. Il compte également sept rencontres de Ligue Europa et 166 matchs de Serie A. Marco Guida sera assisté par ses compatriotes Ciro Carbone et Giorgio Peretti.

Quel stade ?

La rencontre se jouera sur la pelouse du Parc des Princes. Comme lors de la venue de Manchester City, le stade parisien devrait afficher complet pour la réception du club allemand.

Situation du groupe

Après son nul à Bruges (1-1) et sa victoire à domicile contre Manchester City (2-0), Paris occupe la tête du groupe A, à égalité avec Bruges (4 points). City pointe à la 3e place avec 3 points, alors que Leipzig, qui a perdu ses deux premiers matchs, est bon dernier avec 0 point.

L’historique entre les deux équipes

Les deux équipes vont s’affronter pour la 3e fois en trois saisons en compétition officielle. Le PSG s’était imposé en demi-finale du Final Four en août 2020 à Lisbonne (3-0). Les deux formations se sont ensuite déjà retrouvées dans le même groupe la saison dernière. Et le club allemand était sorti vainqueur à domicile (2-1) avant que Paris n’arrache la victoire au Parc des Princes (1-0).

Programme TV

Cette rencontre de la 3e journée de la Ligue des champions sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.