France-Géorgie (41-15) : les Bleus s'offrent un deuxième succès avant les All Blacks

Le XV de France a battu la Géorgie (41-15), dimanche, lors de son deuxième test-match d'automne une semaine après sa victoire contre l'Argentine (29-20). Les Bleus affronteront les All Blacks samedi prochain.

Trop souvent sur courant alternatifs, le XV de France ont dû attendre d’être en supériorité numérique pour capitaliser grâce à une sublime conquête.

Au niveau des satisfactions personnelles, Matthieu Jalibert a été récompensé de son bon match et a inscrit son premier essai sur le maillot tricolore devant son public (32e). De son côté, Damian Penaud, élu homme du match, a inscrit un doublé (36e et 73e). Autre doublé dans ce match, celui de Peato Pauvaka, le talonneur du Stade toulousain (51e et 79e).

Avant de recevoir la Nouvelle-Zélande, samedi au stade de France, pour la conclusion de ces tests d'automne, les hommes de Fabien Galthié se sont, certes, logiquement imposés mais si le score est flatteur, le contenu n'est pas encore sans faute.

«On a retrouvé des automatismes, on avait des conditions idéales en première mi-temps, on a pu développer notre jeu, en seconde période, c'était un peu plus compliqué, a indiqué Penaud. On va retenir l'état d'esprit et la manière. Il va falloir être prêt contre la Nouvelle-Zélande (samedi prochain au Stade de France). L'objectif était de remporter les deux premiers matchs, maintenant on va pouvoir basculer sur la Nouvelle-Zélande et on va attaquer la semaine tambour battant car on a quand même du boulot.»