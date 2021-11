Real Madrid-PSG, Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG se déplace sur la pelouse du Real Madrid jeudi 18 novembre en Ligue des champions féminine. Voici le programme TV.

Se remettre la tête à l’endroit. Après une semaine agitée en coulisses avec l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui, le PSG se rend sur la pelouse du Real Madrid lors de la 4e journée de Ligue des champions féminines jeudi soir avec l'objectif de sortir de ce brouillard dans lequel il a été plongé.

Car depuis la sublime victoire des Parisiennes au match aller (4-0) dans un Parc des Princes bouillant, il s'est passé cet épisode qui a troublé les esprits. Aminata Diallo, qui a passé 48 heures de garde à vue après avoir été cité comme potentielle complice selon certaines fausses rumeurs, a traversé des moments difficiles et n'a d'ailleurs pas repris l'entraînement.

Kheira Hamraoui, qui pour rappel a été agréssée le 4 novembre dernier devant son domicile par plusieurs personnes cagoulées qui l'ont frappé aux jambes, n'a pas non plus repris et attend que justice, qui a vu Eric Abidal être cité, soit faite.

C'est dans ce climat que les joueuses de Didier Ollé-Nicolle, qui se sont lourdement inclinées dimanche à Lyon (6-1) lors de la 8e journée de D1 Arkéma, vont tenter de confirmer leur suprématie dans ce groupe B de cette Coupe d'Europe. Une nouvelle victoire contre les Espagnoles devrait d’ailleurs leur permettre d’avoir un pied et quatre orteils pour le prochain tour. Et de mettre de côté ces histoires.

Programme TV

Real Madrid-PSG

Ligue des champions féminine

Jeudi 18 novembre

21h sur YouTube et DAZN