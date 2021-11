France-Nouvelle-Zélande : la composition des Bleus contre les All Blacks

La composition du XV de France pour le choc face à la Nouvelle-Zélande, samedi au Stade de France, a été dévoilée ce jeudi par Fabien Galthié.

Pour affronter les All Blacks, les Bleus retrouveront leur habituelle charnière toulousaine, formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Pour rappel, lors des deux premiers matchs, face à l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), Ntamack avait glissé au centre pour faire de la place à l'ouverture à Matthieu Jalibert, remplaçant samedi.

S'il y avait eu victoires lors des deux rencontres, l'association n'avait pas forcément été convaincante. Ce qui a donc poussé le patron tricolore à remettre son duo toulousain.

« Nous avons eu la chance d'avoir deux test-matchs pour tester l'association en faisant glisser Romain en 12, a confié Galthié. Nous avons choisi, après une dizaine d'entraînements et deux test-matchs, de modifier notre composition d'équipe avec Ntamack en 10 et associer Danty et Fickou au centre. Les raisons? C'est un objectif de ‘reperformance’. L'expérience collective est importante. (…) C'est un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut.»

Au total, Fabien Galthié a effectué cinq changements par rapport au XV de départ qui avait dominé la Géorgie à Bordeaux: outre Danty, le talonneur Peato Mauvaka remplace Julien Marchand, touché aux côtes; Romain Taofifenua cède sa place à Paul Willemse en deuxième ligne; François Cros entre pour Sekou Macalou, blessé au pied, en troisième ligne; Gabin Villière retrouve sa place de titulaire aux dépens de Matthis Lebel.