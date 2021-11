Formule 1 : décès de Frank Williams, fondateur de l’écurie de F1

Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 éponyme, est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans.

«C'est avec une immense tristesse et au nom de la famille Williams que l'équipe confirme le décès de Sir Frank Williams, fondateur et ancien directeur de Williams Racing, à l'âge de 79 ans, a ainsi posté la firme britannique. Après avoir été admis à l'hôpital vendredi, Sir Frank s'est éteint paisiblement ce matin, entouré de ses proches.»

L'écurie créée par Frank Williams dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes avec notamment Alain Prost et Nigel Mansell.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

