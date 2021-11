PSG : inquiétude pour Neymar, sorti sur blessure à Saint-Etienne

Neymar est sorti sur civière dimanche à Saint-Etienne lors de la 15e journée de Ligue 1. Le Brésilien, en larmes, souffre de la cheville gauche.

L’inquiétude autour de la star parisienne. Sur un tacle d'Yvann Maçon, «Ney», qui a immédiatement levé le bras pour alerter son banc, est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact.

Déjà touché par le passé à cette cheville, Neymar a alors été contraint de sortir sur une civière à la 87e minute de jeu, remplacé par Eric Junior Dina Ebimbe.

Le joueur, qui est sorti de Geoffroy-Guichard avec des béquilles, passera des examens médicaux lundi. «On doit contrôler cela demain, a confié Mauricio Pochettino. Mais à la télévision, oui, on le voit maintenant, les images sont impressionnantes. Forcément, on est inquiets. Mais on espère que ce ne soit rien de trop grave et qu'il puisse revenir aider l'équipe au plus vite. Mais c'est vrai que les images sont impressionnantes.»

«Malheureusement, ces contre-temps font partie de la vie d’un athlète, a réagi Neymar sur son compte Instagram. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort.»