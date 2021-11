Ballon d'Or 2021 : Lionel Messi sacré pour la septième fois

Lionel Messi a décroché, lundi soir à Paris, le septième Ballon d'Or de sa carrière. L'Argentin a devancé Robert Lewandowski et Jorginho.

A 34 ans, La Pulga, déjà sacré six fois auparavant (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019), continue d'inscrire son nom au précieux trophée. Et cette année, ce fut assez serré. Mais la Copa America 2021, son premier trophée avec la sélection argentine, a clairement fait pencher la balance en sa faveur.

«Je pense que j'ai obtenu ce trophée pour ce que nous avons réussi à faire à la Copa America, a d’ailleurs avoué le lauréat. Après m'être battu pendant des années et avoir trébuché fréquemment, j'y suis enfin arrivé.»

La belle soirée du PSG

Ce nouveau succès pour Lionel Messi représente aussi un triomphe pour le PSG, qui touche là son tout premier Ballon d'Or, le deuxième pour un club français après celui de Jean-Pierre Papin avec Marseille (1993). Le Libérien George Weah, sacré en 1995, avait joué le premier semestre au PSG mais soulevé le trophée sous le maillot de l'AC Milan.

Le club de la capitale aura aussi vu Gianluigi Donnarumma être sacré meilleur gardien de l’année après sa victoire à l’Euro avec l’Italie notamment. Le portier a d’ailleurs terminé 10e juste derrière Kylian Mbappé.

Au niveau des Français, Karim Benzema, absent de la cérémonie, termine au pied du podium (4e) juste devant Ngolo Kanté (5e).

