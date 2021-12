Ligue des champions : Lille face à Chelsea en huitièmes de finale

Lille sera opposé à Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué ce lundi à Nyon.

Un gros morceau pour les Dogues. Les champions de France, de retour pour la première fois depuis 15 ans dans le Top 16, vont donc affronter les champions d’Europe en titre.

Le Losc se rendra à Stamford Bridge à l'aller (15-16 et 22-23 février) avant de recevoir l'équipe de Thomas Tuchel au stade Pierre-Mauroy (8-9 et 15-16 mars).

«C’est magnifique. C’est une affiche magnifique. On est très heureux. On a réussi notre défi en phase de groupes. On savait que ce sera un gros match. On va le préparer comme il se doit, a confié Jocelyn Gourvennec à Canal+. C’est une très grosse équipe, c’est le tenant du titre. On va jouer à 300% pour déjouer les pronostics.»

Il faudra réaliser un véritable exploit pour s'offrir les quarts de finale. Mais après une phase retour complètement incroyable - le Losc n'avait qu'un point après trois matchs et a enchaîné trois succès -, tout est possible pour les Nordistes.