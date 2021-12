Ousmane Kanté, capitaine du Paris FC : «l’exploit contre Lyon est possible, c’est ça l’esprit Coupe de France»

Le Paris FC affronte l’Olympique Lyonnais vendredi en 32es de finale de Coupe de France. «Un gros morceau» pour les coéquipiers d’Ousmane Kanté, qui réalisent un joli début de saison et s’offriraient bien un beau cadeau avant Noël. Interview.

Le défenseur, international guinéen, qui réalise un bon début de saison avec le PFC (actuel 4e de Ligue 2 après 18 journées), sait que la marche sera haute mais que dans cette mythique compétition, tout reste possible.

Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de ce match ?

On est dans une bonne période. On vient d’enchaîner de bonnes performances. On est dans une bonne dynamique, c’est une bonne chose. Ce match, c’est du bonus. On va le jouer au maximum pour faire le meilleur résultat possible.

L’exploit est-il possible ?

L’exploit est possible évidement, c‘est la Coupe de France. Il y a un esprit, une magie autour de cette compétition. On veut représenter cet esprit au mieux en faisant le meilleur match possible.

D’autant que votre première partie de saison est plutôt réussie (le PFC est 4e de Ligue 2)…

On est tombé sur un gros morceau pour ces 32es de finale. Et si la priorité reste évidemment le championnat, on va tout donner pour cette rencontre car nous sommes des compétiteurs. On veut gagner chaque match que l’on dispute, c’est l’état d’esprit du groupe.

Votre entraîneur (Thierry Laurey) a l’habitude de ce type de rencontre…

C’est une très bonne chose qu’il nous dirige. On va bénéficier de son expérience des matchs de haut niveau.

Vous êtes prochainement en fin de contrat, jouer la Ligue 1 avec le PFC, c’est l’objectif ?

J’espère que ce sera possible. Il faudra réaliser de nombreux grands matchs pour atteindre l’objectif. Je suis en fin de contrat mais on verra ce qu’il se passera dans les prochains mois. Je suis très heureux au club. Je viens de la région parisienne. Je ne suis pas le seul décideur. Mais évidemment que ce serait magnifique.