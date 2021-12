WRC : Sébastien Loeb va bien faire son retour sur les rallyes

Sébastien Loeb, nonuple champion du monde WRC, va faire son retour lors du rallye de Monte-Carlo, a confirmé mardi M-Sport.

C’est désormais officiel. La légende des rallyes, qui a testé la nouvelle Ford Puma hybride préparée par M-Sport ces dernières semaines, revient à 47 ans.

Officiel: Sébastien Loeb sera au départ du Rallye Monte-Carlo au volant d’une Ford ! Confirmation également que l’espoir français Adrien Fourmaux disputera toute la saison 2022. A suivre en exclusivité sur les chaines Canal https://t.co/9ch2bcWLgA — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) December 21, 2021

À bientôt 48 ans, Sébastien Loeb, qui avait effectué des apparitions ponctuelles avec Citroën et Hyudai (2017, 2018 et 2019) revient cette fois avec M-Sport à l'occasion du prochain Monte-Carlo, une épreuve qu'il a remportée sept fois.

«C'est sympa de travailler avec M-Sport. C'est une équipe très professionnelle et qui sait comment construire de bonnes voitures, a expliqué Sébastien Loeb. Depuis le début de ma carrière, je me suis battu contre Ford, mais j'ai toujours connu Malcolm [Wilson] comme quelqu'un de très impliqué dans son équipe et de passionné par le rallye. Nous avons toujours eu une bonne relation. Je suis vraiment enthousiaste en vue du Monte-Carlo, c'est vraiment un défi excitant.»

Hoy jornada de test de @Loeb_Seb1 con el Ford Puma Rally1 @MSportLtd pic.twitter.com/gwcADGI2tA — Revista Scratch (@RevistaScratch) October 19, 2021

L’Alsacien n’a pour le moment pas indiqué s’il s’agissait d’une pige sans lendemain. C'est en tout cas un nouveau très joli coup de la part de l’officine de Malcolm Wilson si cela se faisait puisqu’elle avait déjà réussi à avoir Sébastien Ogier, avec qui elle a décroché deux titres mondiaux.

En attendant, M-Sport a indiqué qu'Adrien Fourmaux disputera une saison complète en 2022. Le Nordiste de 26 ans est confirmé comme pilote officiel pour l'intégralité de la saison, aux côtés de l'Irlandais Craig Breen (31 ans) et du Britannique Gus Greensmith (24 ans).