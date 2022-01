Open d’Australie : Novak Djokovic a obtenu une exemption médicale et sera bien présent

Le n°1 mondial devrait bien participer à l’Open d’Australie. Alors qu’une incertitude planait sur sa présence à Melbourne, Novak Djokovic a obtenu une exemption médicale lui permettant de prendre part au premier Grand Chelem de la saison.

Le Serbe défendra son titre. Il sera même le grand favori de cette édition 2022 (17-30 janvier), où il tentera de conquérir un 10e sacre. Sa participation a pourtant longtemps été incertaine, lui qui n’a jamais communiqué sur son statut vaccinal. Et le mystère s’était épaissi après avoir fait l’impasse sur l’ATP Cup, qui se tient actuellement à Sydney.

Mais il a mis fin au suspense, ce lundi, avec un message et une photo annonçant son départ pour l’Australie. «J’ai passé du très bon temps avec ceux que j’aime durant les vacances et aujourd’hui, je pars pour Down Under (l’Australie) grâce à une dérogation. En avant 2022», a-t-il publié accompagné d’un cliché tout sourire pris à l’aéroport à côté d’un sac de raquettes.

Plus d’informations à venir…