Qu’est-ce que la «cupping therapy» ou «hijama» pratiquée par Karim Benzema ?

Karim Benzema fait partie des nombreux sportifs qui ont adapté depuis plusieurs années la «cupping therapy», la thérapie par les ventouses ou ce que l’on appelle aussi la «hijama». Voici ce qu’il faut savoir de cette pratique.

Comment se réalise-t-elle ?

Certains se sont souvent demandé ce qu’étaient les ronds dans le dos de l’international français lorsqu’il retire son maillot. Ce sont des suçons qui sont réalisés par des coupes placées sur la peau. Elles créent alors un effet d’aspiration qui fait remonter le sang. L’aspiration se fait en enlevant l’air ou en chauffant.

Cette technique des ventouses est appelée «cupping therapy» ou «hijama». Les effets recherchés sont la relaxation, une meilleure circulation sanguine qui peut améliorer les performances mais aussi un soulagement de certaines douleurs chroniques. Cela permet également d’extraire des substances nocives, toxiques, accumulées dans l’organisme.

«cupping therapy» ou «hijama»?

La «hijama» traditionnelle (en arabe, le mot «hijm» signifie «absorber») est une méthode d’extraction du sang à l’aide de ventouses. La «thérapie par les ventouses» ou «cupping therapy» est une des méthodes les plus ancestrales de la médecine, dont la création remonterait à 3.000 ans, en Chine.

Autorisée en France ?

Dans les pays du Golfe, cette thérapie est utilisée depuis longtemps. En revanche, en France, la «hijama» est discutée. Car, dans la hijama traditionnelle, de petites incisions superficielles sont effectuées sur une partie bien précise du corps. Cette dernière est interdite.

En revanche, la hijama, dite sèche, est légale. Elle est d’ailleurs pratiquée dans plusieurs centres, mais aussi dans les cabinets d’acupuncture, sous un autre nom : la «thérapie par les ventouses»

Les sportifs en raffolent

La «cupping therapy» est très utilisée par les sportifs. Le nageur Michael Phelps l’utilisait à de nombreuses reprises et lors JO 2016, l’Américain était apparu avec plein de ronds sur la peau, dans le dos et sur les épaules. Karim Benzema est également un fervent adepte de la «cupping therapy» et l'attaquant français publie régulièrement des photos sur les réseaux sociaux après ses séances.